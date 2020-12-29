По последним данным на 29 декабря, за минувшие сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом ещё 497 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составляет 68 811 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.К хорошим новостям: 465 нижегородцев справились с заболеванием за прошедшие 24 часа. Это достаточно устойчивые суточные показатели выздоровления. Суммарно в регионе 61 330 человек излечились от COVID-19 от начала пандемии.По информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, на сегодня для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях региона предусмотрено 7 734 коек. Более 4 тысяч из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 857. Более 20% областного коечного фонда для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.Около 3,7 тысячи человек сейчас лечатся амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их около 4,5 тысячи человек, госпитализированы. 16 жителей находятся в обсерваторах.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!