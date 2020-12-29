За прошедшие сутки в 18 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 61 330 жителей региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.– По последней информации на 29 декабря, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 68 811 человек. Из которых 29 753 проживают в областном центре, а оставшиеся 39 058 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 5 704 жителей Дзержинска, у 3 734 – в г.о.г. Бор, у 2 239 – в Павловском районе, у 2 011 – в Балахнинском, у 1 836 – в Городецком, у 1 627 – в Выксунском, у 1 476 – в Богородском, у 1 326 – в Кулебакском, у 1 220 – в Кстовском, у 1034 – в Володарском, у 1038 – в Шатковском, у 981 – в Лысковском, у 920 – в Арзамасе, у 903 – в Шахунском районе, у 823 – в г.о. Семёновский, 801 – в г.о. Навашинский.Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.Напомним, сегодня стало известно, что после новогодних праздников нижегородские школьники выйдут с \\"дистанционки\\".К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!