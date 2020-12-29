– Несмотря на все трудности 2020 года правительство Нижегородской области и в целом регион не просто выдержали суровые испытания, но и показали устойчивое развитие, – уверен депутат Законодательного собрания Нижегородской области Артём Баранов.– Отчёт губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за 2020 год, представленный 25 декабря, носит глубокий характер. Это иллюстрируют цифры, которых в отчёте было немало. Одна из тем, которую затронул губернатор, была связана с реформой общественного транспорта. В этом направлении была проведена большая работа. В декабре прошлого года Законодательное собрание поддержало законодательную инициативу губернатора о передаче правительству Нижегородской области полномочий по организации регулярных перевозок в пределах Нижегородской агломерации, на территории которой проживает более двух миллионов человек. Эффективная экономика агломерации и качество жизни населения базируются на системе комфортного общественного транспорта. Необходимость его модернизации назрела уже давно, и то, что правительство области взяло эти вопросы под свой контроль, очень своевременно и стратегически важно, – сказал Артём Баранов.– Нижний Новгород стал в этом году одним из 12 городов, прошедших отбор на приобретение автобусов в лизинг с 60-процентной скидкой по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Совсем недавно, в ноябре текущего года, приобретен 51 новый автобус на газомоторном топливе для Нижнего Новгорода. В настоящее время ведётся работа по закупке ещё 33. Это современные низкопольные автобусы большого класса, которые работают на газомоторном топливе. Они оборудованы антивандальными креслами и противоскользящим напольным покрытием. Автобусы также приспособлены для перевозки маломобильных граждан, пенсионеров и детей. В транспортных средствах оборудовано специальное место для крепления инвалидных колясок и для собаки-поводыря. Кроме того, сегодня, говоря о транспортной сфере, которая оказалась в числе наиболее пострадавших отраслей в период введения ограничительных мер в связи с коронавирусом, невозможно обойти стороной тему необходимости продолжения поддержки транспортных предприятий в сложившихся условиях. Ведь в марте перед некоторыми предприятиями стояла реальная угроза прекращения деятельности после окончания действия ограничительных мер в связи с существенным снижением выручки, резкого увеличения дебиторской задолженности, – рассказал Артём Баранов.Он подчеркнул, что органы государственной власти Нижегородской области приняли своевременные меры по поддержке отдельных отраслей российской экономики.– Со своей стороны комитет по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания направлял в правительство области предложения по дополнительным региональным мерам государственной поддержки транспортных предприятий и владельцев объектов транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях. Хочу подчеркнуть, что часть наших предложений была учтена, – завершил депутат.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!