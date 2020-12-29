31 декабря, в 11:30, на соборной колокольне Нижегородского кремля зазвучат часы-куранты. Об их запуске сообщила пресс-служба Нижегородской епархии.По информации епархии, мастерам удалось воссоздать старинные механизмы часов, какими они были в прошлом. Часы с гирями и курантами теперь будут отбивать каждый час и каждые 15 минут. Без учёта веса самого циферблата, механизм весит примерно полтонны.Нижегородская епархия поделилась с \\"Комсомольской правдой\\" интересной особенностью изображения цифр на циферблатах часов: на одном из них цифры будут славянские, на другом – арабские и на обоих – римские. Циферблаты будут того же образца, что и установленные часы на колокольнях в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском и Нижегородском Вознесенском Печёрском монастырях. Их цифры золочёные на чёрном фоне.Механизм и циферблаты изготовил Нижегородский машиностроительный завод. Работу он выполнил по чертежам мастера из Калуги Александра Красникова.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!