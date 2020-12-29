Стало известно, что встречать 2021 год нижегородцы будут без новогоднего фейерверка. Проведение салюта в ночь с 31 декабря 2020-ого на 1 января 2021-ого всё же отменили. Решение было принято в связи с коронавирусными ограничениями. Информацией об этом поделилась пресс-служба нижегородской мэрии со ссылкой на департамент культуры администрации Нижнего Новгорода.Как пояснили \\"Комсомолке\\" в департаменте, отменить новогодний салют было решено во избежание скопления людей и увеличения опасности заражений коронавирусом. Напомним, что массовые мероприятия по-прежнему находятся под запретом на территории Нижегородской области.Прежде сообщалось, что праздничный салют в Нижнем Новгороде запустят в новогоднюю ночь с 01:00 до 01:10 в рамках фестиваля \\"Горьковская ёлка\\". Традиционный фейерверк должен был прогреметь над Чкаловской лестницей. На его проведение была размещена закупка на 415 тысяч рублей. Планировалось более 120 залпов в минуту, синхронизируемых с музыкой.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!