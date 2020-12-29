– Безусловно, главной темой уходящего года стала пандемия коронавирусной инфекции. Я не могу не отметить то, как наше правительство во главе с губернатором Глебом Никитиным старались поддержать экономику, медицину и, конечно же, граждан. Да, приходилось принимать непопулярные, но, безусловно, важные решения во имя здоровья и безопасности жителей нашего региона. Буквально на днях я посетил один из крупнейших медицинских центров Нижнего Новгорода – больницу №12, пообщался с медицинским персоналом и хочу сказать: то, что делают наши врачи сегодня, – это настоящий подвиг. Им приходится работать в «красной зоне», в тяжелейших условиях, но они не жалуются. Это люди, которые действительно болеют своей профессией, они настоящие герои нашего времени. Поэтому считаю, что поддержка медицинских работников в сложившейся ситуации – это задача номер один, и наше правительство с ней отлично справляется. Кроме того, поддержка была оказана и бизнесу – как из регионального, так и из федерального бюджета, – отметил Александр Вайнберг.– Хочу сказать про ещё один немаловажный момент – прямой диалог с населением. Ровно год назад Глеб Никитин на подходе к СМИ, после подведения итогов года, сделал заявление, что заведёт страницу в Инстаграме. Своё слово губернатор сдержал и по сей день ведёт активную работу на этой площадке. Считаю, это очень важно, поскольку немало обращений граждан было решено именно посредством социальной сети. Нижегородский губернатор идёт в ногу со временем, и, кроме того, такой формат общения стал особенно актуален сегодня, в период вынужденного ограничения контактов, – считает сенатор.Александр Вайнберг также отметил, что по состоянию инвестиционного климата Нижегородская область на сегодняшний день вошла в двадцатку лучших.– Сейчас, когда нужно восстанавливать экономику, этот показатель особенно актуален, – подчеркнул он.– И в заключение хочу добавить несколько слов о грядущем праздновании 800-летия нашего славного Нижнего Новгорода. Работа в этом направлении ведётся давно и весьма плодотворно. Создан Центр-800 – это единый управленческий центр по подготовке к юбилею, налажено активное взаимодействие с органами МСУ, горожанами, ведётся работа по восстановлению культурных объектов и строительству новых объектов инфраструктуры и туристической привлекательности нашего города. Меня, как и остальных нижегородцев, радует обновлённый, подсвеченный Кремль. Желаю нашему губернатору удачи! Уверен, что все намеченные планы будут реализованы, а ожидания нижегородцев воплотятся в жизнь! – уверен сенатор.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!