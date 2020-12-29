В 2020 году в Нижегородском регионе открылись 15 филиалов центра \\"Мой бизнес\\" в рамках нацпроекта \\"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы\\". Информацией об этом поделилась пресс-служба нижегородского правительства со ссылкой на слова заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна.По данным, озвученным вице-губернатором на заседании правительства 25 декабря, в течение года филиалы центра открыли в Дальнеконстантиновском, Вадском, Перевозском, Володарском, Сосновском, Ардатовском, Спасском, Воскресенском, Сергачском, Большеболдинском, Выксунском районах, а также в г.о. Навашинский и г.о. Семёновский. В том числе, два филиала центра \\"Мой бизнес\\" открыты в Нижнем Новгороде.– Эту работу мы начали в прошлом году. Тогда были открыты 17 филиалов центра \\"Мой бизнес\\". Теперь консультации по всем мерам поддержки могут получить предприниматели 30 муниципалитетов Нижегородской области и двух районов Нижнего Новгорода, – резюмировал Андрей Саносян.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!