– Оценивать работу губернатора Глеба Никитина и его команды в 2020 году нужно по одному главному показателю: как регион справился с внезапной вирусной угрозой. Думаю, что этот же показатель станет главным и для абсолютного большинства других субъектов страны, – заявил депутат Государственной Думы от Нижегородской области Вадим Булавинов.– Такого, как в этом году, при нашей жизни прежде не было, многие этапы борьбы с коронавирусом пришлось выстраивать с нуля. Никто не знал, как поведёт себя вирус и что будет через неделю, через месяц. Учитывая географические и экономические особенности нашего региона, его транзитные функции и близость к столице, ситуация вполне могла выйти из-под контроля. Но этого не произошло. Команде губернатора удалось избежать кризисных ситуаций, предпринятые меры сработали, и по многим показателям к концу года удалось выйти на плато. Региональная власть заслуживает положительной оценки в этой работе, – сказал он.– Кроме того, реализованы намеченные федеральные проекты, идёт подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода. Все мы понимаем, что в связи с юбилеем города к нему и ко всей области в следующем году будет приковано особое внимание. Будет много гостей, намечены серьёзные планы, выделены огромные деньги. При всём этом нужно будет восстанавливать экономику после коронавирусного года, выполнять в полной мере все социальные обязательства. Именно поэтому, для нижегородской власти следующий год – во многом показательный, – заключил Вадим Булавинов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!