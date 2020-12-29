Принято решение о достройке проблемного дома ЖК \\"Воскресенская слобода\\", который расположен на улице Шевченко в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Соответствующее решение принял наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, где председательствовал зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского регионального правительства.— Мы благодарны федеральному Фонду и лично Марату Хуснуллину за внимание к проблеме нижегородских дольщиков. Принятое положительное решение позволит достроить ещё один объект в центре города в 2021 году, — обозначил заместитель губернатора Нижегородского региона Сергей Морозов.На сегодня строительная готовность здания равна 56%, по информации от инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области. Окончательное завершение работ теперь намечено на IV квартал следующего года.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!