— Губернатору досталось нелёгкое время, связанное с эпидемией. Но ему удалось достичь равновесия, — заявил гендиректор нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) Валерий Цыбанев, комментируя отчёт губернатора региона Глеба Никитина по итогам 2020 года.— Для всех эпидемия была неожиданностью. Понятно, что было очень непросто, и мне кажется, что губернатор и правительство приняли очень ответственное решение (оно дорогого стоит!), в отличие от многих регионов, не останавливать производство, разрешили нашим предприятиям работать. Вместе с тем, ужесточили требования, связанные с организацией санитарного надзора. Правительство поставило предприятиям условие, что они смогут продолжить работать, только если смогут противодействовать распространению коронавирусной инфекции. Это было самое главное. Они взяли на себя ответственность и дали возможность работать предприятиям. В итоге мы в экономике, в промышленности практически без перебоев работали весь этот год. Это главное, что бы я выделил в нашем взаимодействии, — отметил Валерий Цыбанев.— Я считаю, что промышленность пострадала. Это произошло по объективным причинам. Но вместе с тем губернатором и министерством промышленности предпринимаются все меры, чтобы привлечь дополнительные заказы. Многие предприятия включили в список системообразующих, губернатор специально занимался этим вопросом. Мы получили дополнительные заказы, а это большая поддержка. Многие предприятия получили также различные преференции со стороны государства — кредиты под 6% годовых и пр. Это очень важно, — подчеркнул Валерий Цыбанев.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!