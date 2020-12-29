Рыси Поль и Линка из нижегородского зоопарка «Лимпопо» переехали в новый вольер накануне новогодних праздников. Нынешнее жилье максимально приближено к естественным условиям обитания зверей, сообщили в зоопарке.Пол вольера выстлан натуральным газоном, а внутри растут кустарники и деревья. Также в новом вольере есть домики для рысей и искусственный пруд.- Прежний вольер, где жили Поль и Линка, морально устарел, поэтому было принято решение о строительстве нового. Конечно, пандемия внесла свои коррективы в наши планы, и на неопределенный срок строительство нового вольера нам пришлось отложить. Все это время Поль и Линка находились в закрытой экспозиции, и посетители их видеть не могли. И вот спустя почти год мы смогли, наконец, создать для наших рысей максимально комфортные условия и переселить их в новое жилище, - рассказал генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.