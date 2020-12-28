Нижегородским врачам вручили благодарственные письма главы города и почётные грамоты городской Думы. Знаки отличия получили сотрудники медучреждений «красных зон». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.С первых дней вспышки коронавируса тысячи медиков без устали спасают жизни пациентов. Они работают в любое время суток, включая выходные и праздники.- В новом году хочется пожелать современным героям в белых халатах здоровья, спокойствия и благополучия для них и их семей, встречи с которыми пусть станут проходить намного чаще, - подчеркнул глава города Юрий Шалабаев.Первый этап пандемии удалось пройти только благодаря высокому профессионализму и самоотверженности врачей. В этом уверен председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.Многим медикам эта церемония вручения грамот позволила, наконец, сменить белые халаты на строгие костюмы и вечерние платья. Так, врач-эпидемиолог городской клинической больницы №5 Анна Ярушина рассказала, что рада мероприятию вдвойне. Во-первых, ей приятно, что в это непростое время медработников благодарят за труд. Во-вторых, она спустя долгое время смогла нарядиться и сделать причёску.- Больница, в которой я работаю, - одна из самых крупных нижегородских ковид-госпиталей, и мы одними из первых столкнулись с распространением новой инфекции. Благодаря сплочённости нашей команды и желанию помогать заболевшим людям, мы успешно справляемся с новой опасностью, - подытожила Анна Ярушина.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!