Незаконную торговлю новогодними деревьями пресекли в Нижнем Новгороде. На продавца нелегального ёлочного базара составили протокол об административном нарушении. Об этом сообщает администрация Приокского района.Инспекция изъяла 116 живых елей и лапника на улице Академика Сахарова, у дома №109А. Как стало известно, незаконная торговая точка на данном месте возникает периодически, но продавцы каждый год меняются.- Разница между законными и незаконными продажами в том, что на несанкционированных местах продавцы не платят налоги и мусор после себя не убирают, из-за чего район становится неухоженным, - отметил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.Отметим, что официальное место для продаж живых елей в Приокском районе находится на улице Жукова, 7. Там работают две точки по 10 квадратных метров.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!