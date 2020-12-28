С 30 декабря 2020 года на нескольких улицах Нижнего Новгорода вводят одностороннее движение. Изменения затронут улицу Героя Попова и Ванеева. Об этом сообщает центр организации дорожного движения города.Так, на участке от улицы Суздальской до улицы Новикова-Прибоя движение будет разрешено только со стороны Ленинского района. Такое изменение позволит разгрузить улицу Героя Попова, которая используется водителями в качестве дублера проспекта Ленина.- На перекрестке водители смогу беспрепятственно двигаться во всех направлениях, так как не будет прямого встречного потока транспорта, - сообщает ведомство. - Благодаря изменению схемы движения, проезжать этот участок станет безопаснее.Водителям, которые будут двигаться по улице Героя Попова со стороны Автозавода, важно учитывать некоторые особенности. В частности, то, что на перекресте с улицей Новикова-Прибоя поворачивать можно будет либо налево в сторону проспекта Ленина, либо направо на Мызинский мост.Если же автомобилисты желают продолжить движение по улице Героя Попова или добраться до перекрестка со стороны Мызинского моста, то им необходимо заблаговременно уходить на улицу Суздальскую.Другой участок, где введут одностороннее движение, находится на придомовом проезде около дома №231 по улице Ванеева.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!