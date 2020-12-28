Старт производства первого резидента ОЭЗ «Кулибин» дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Компания будет заниматься крупногабаритным литьевым производством изделий из пластмасс. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.Для реализации производства поступило инвестирование в размере 614 миллионов рублей. Проект планирует окупить себя меньше, чем через четыре с половиной года. На проектную мощность ООО «Пластматика» выйдет уже в 1 квартале 2021 года. Кроме того, запуск предприятия позволит создать 144 новых рабочих места.- У продукции, производимой «Пластматикой», существуют мировые и отечественные аналоги, которые изготавливаются по тем же технологиям, - поделился глава региона. - Однако импортная продукция будет уступать товару резидента ОЭЗ «Кулибин» на рынке России и стран ближнего зарубежья по ценовому показателю.Предприятие будет выпускать широкий спектр продукции, среди которой автокомпоненты, мусорные контейнеры различных типов и многое другое. Существует возможность индивидуальных заказов под требования заказчиков.Стоит отметить, что технологическая схема производства также предусматривается вторичную переработку пластмасс, а это крайне важно для защиты окружающей среды.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!