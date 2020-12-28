Во всех квартирах дома №87 по улице Березовской в Нижнем Новгороде, где ранее произошел пожар, восстановили электро- и газоснабжение. Вечером накануне спасатели завершили просушку подъезда, а затем в ночное время наблюдали за его состоянием.Об этом сообщили в управлении ГОЧС Нижнего Новгорода.Известно, что почти все жильцы уже смогли вернуться домой. Пустыми остались лишь две квартиры: та, где произошло ЧП, а также расположенная этажом ниже.Напомним, что страшный пожар в доме № 87 по улице Березовской произошел утром 26 декабря. Сначала прозвучал хлопок, затем в результате пожара полностью выгорела квартира на шестом этаже. Как оказалось, во время ЧП погибла 54-летняя женщина.- В Нижнем Новгороде завершилось заседание городской комиссии по ЧС, созванное после пожара в многоквартирном доме, - рассказал накануне Юрий Шалабаев. - По ее итогам было принято решение пустить жильцов в их квартиры. Исключение составляют девять квартир. Всем, кто обратился за временным жильем, оно будет предоставлено. Квартиры, куда жильцов не пустили, возьмут под охрану.Тем временем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже поручил всем службам быстрого реагирования и региональному Минздраву оказать всю необходимую помощь жильцам пострадавшего дома.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!