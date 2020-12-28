В Нижегородской области продолжается мониторинг исполнения указа «О введении режима повышенной готовности». В период с 21 по 27 декабря было организовано 2 519 патрулей. Об этом сообщает департамент региональной безопасности.Участие в проверочных рейдах приняли 5 438 человек, в частности, сотрудники полиции, органы местного самоуправления и органы исполнительной власти. Также к работам по контролю режима повышенной готовности привлекались волонтеры.Только за прошедшую неделю в регионе составлено 1 466 протоколов, судами вынесено 205 предупреждений, назначено штрафов на сумму 1 376 200 рублей.Нижегородцам в очередной раз напоминают, что в новогодние праздники особенно важно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. В частности, не стоит забывать соблюдать масочный режим и дистанцирование в местах массового скопления людей.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!