Глава Городецкого района прокомментировал доклад губернатора Нижегородской области об итогах работы в 2020 году.- Итоги года, которые подвел Глеб Никитин в своем отчетном докладе, - это одновременно и задачи на перспективу. Правительство ведёт системную работу по восстановлению экономики, поддерживает сбалансированность местных бюджетов. Испытания, с которыми нам пришлось столкнуться в этом году, – и об этом говорил Глеб Сергеевич - во многом определяют главные цели следующего года. Это поддержка здравоохранения, поощрение инвестиций и предпринимательства, поступательное развитие инженерной инфраструктуры. Не будем забывать и о культурной сфере - 2021 год знаменателен рядом исторических дат федерального значения, среди которых - 800-летие со дня рождения князя Александра Невского, с чьим именем тесно связана история Городца, - отметил Александр Мудров.-Внимание, которое уделяется на региональном уровне проблемам муниципалитетов, позволяет нам рассчитывать на продуктивный 2021 год и успешную реализацию национальных проектов, - подытожил глава Городецкого района.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!