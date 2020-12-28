Новые школьные автобусы передадут 50 муниципалитетам Нижегородской области. Сегодня, 28 декабря, состоялась официальная церемония передачи 70 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.Приобретенная партия автобусов позволит не только решить важную социальную задачу по перевозке детей, но поддержать отечественных производителей. Так, 30 микроавтобусов предоставило предприятие ГАЗ, транспорт вмещает 15 детей и сопровождающего. Ещё 31 автобус на 23 посадочных места каждый были получены от предприятия ПАЗ.- Прямо с церемонии вручения автобусы отправятся в муниципалитеты. Какие именно школы наиболее нуждаются в транспортных средствах, определит местная администрация, - поделился министр образования региона Сергей Злобин. - Также новый транспорт получат 9 государственных образовательных учреждений – это коррекционные школы, школы-интернаты и так далее.Финансирование на обновление автопарка школьных автобусов поступило из федерального бюджета.- Перед нами стоит комплексная задача по приведению образовательных организаций в порядок. Мы прекрасно понимаем, что ремонтом школ дело не ограничивается, - отмечает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - В малых населенных пунктах дети порой ездят в школы, расположенные в соседних селах, поэтому новые машины во всех муниципалитетах крайне востребованы.Автобусы разрабатывались так, чтобы юным пассажирам было максимально комфортно и безопасно. Например, все сиденья расположены по направлению движения и рядом с каждым местом есть кнопки экстренной связи с водителем.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!