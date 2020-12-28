В уходящем году Нижегородская область перевыполнила программу расселения из аварийного фонда на 8%. За 2019 и 2020 годы в новые квартиры заселились 1 522 нижегородца. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.Кроме того, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе реализуется 8 проектов. В частности, строится три школы, четыре детских сада и создается инженерная инфраструктура к земельным участкам, предназначенным для выделения многодетным семьям в Павлове. Эти работы ведутся программе стимулирования развития жилищного строительства.- С учетом дополнительного финансирования на реализацию проектов в этом году было направлено 1,6 миллиарда рублей. По всем объектам будет полное кассовое освоение. Отмечу, что по сравнению с 2019 годом объем финансирования увеличен в 7 раз, - отметил Сергей Морозов.Отметим, что благодаря созданию штаба по градостроительному развитию в регионе удалось добиться стабильного роста ввода в эксплуатацию жилья. Именно этот центр во многом содействовал застройщикам в решении проблемных вопросов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!