Руководитель рабочей группы президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков, депутат Государственной Думы Наталья Назарова отметила внимательное отношение губернатора Нижегородской области к проблемам дольщиков.- Проблему обманутых дольщиков закрыть одномоментно достаточно сложно, однако в регионе данный вопрос решается. Работа в этом направлении не останавливается, а, наоборот, набирает обороты. И в этом большая заслуга слаженной работы правительства Нижегородской области во главе с Глебом Никитиным, - рассказала она.В Нижегородской области в 2020 году совместно с федеральным центром осуществлены новые методы завершения строительства проблемных объектов.- Успешное применение механизмов, предлагаемых Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства, а также принятые региональные меры позволили исключить из реестра проблемных объектов более сотни домов, были восстановлены права более чем 5 тысяч обманутых дольщиков, - подчеркнула парламентарий.- Уверена, что в наступающем году будет продолжена совместная планомерная работа по защите прав дольщиков, что позволит искоренить проблему обманутых дольщиков на территории Нижегородской области. Кстати, хочу отметить внимательное отношение губернатора Нижегородской области к нуждам и проблемам дольщиков. Это заслуживает самой высокой оценки и, в свою очередь, способствует улучшению качества и условий жизни тысяч нижегородцев, - добавила Наталья Назарова.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!