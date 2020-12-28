По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 25 муниципалитетах.Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 68 314 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 29 561 зараженный, а остальные 38 753 человека – распределены по районам и городским округам региона.Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (5 661 человек) и на Бору (3 732 человека). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 237 человек, и 1 983 жителя Балахнинского района.Данные по районам Нижнего Новгорода:Автозаводский – 7 261Ленинский – 4 800Советский – 3 999Канавинский – 3 226Сормовский – 2 959Московский – 2 749Приокский – 2 287Нижегородский – 2 280К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!