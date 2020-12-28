Единую платформу буккроссинга создадут в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом директор Департамента культуры Роман Беагон сообщил на своей странице в «Фейсбуке».«В новом году запустим единый сайт, который объединит все библиотеки города. Вы сможет искать нужную книгу онлайн, не переходя по десяти сайтам. И там же сделаем единую платформу буккроссинга. Единую, для всего города!» - поделился планами господин Беагон.Напомним, в Нижнем Новгороде разгорелся скандал вокруг праздничной локации, созданной на Большой Покровской в рамках фестиваля «Горьковская елка». Инсталляция «Волшебный шкаф» включала елку из книг, которая стояла под открытым небом. Однако просуществовал этот арт-объект менее суток: книги растащили по домам нижегородцы, разрушив елку.«Люди не прошли проверку на наше доверие», - написали авторы проекта.Вторые сутки вокруг этой елки в соцсети не утихают споры: одни называют вандализмом то, что люди уносили литературу с собой, другие называют варварством саму идею выставить книги под открытым небом во время снегопада.