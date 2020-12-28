По данным на 28 декабря 2020 года, за минувшие выходные в Нижегородской области выздоровело ещё 1 327 человек с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 60 865 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.За последние сутки было выявлено 502 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 68 314 человека.Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 1 919 509 человек. Средний показатель тестирования составил 326,1 теста на 100 тысяч населения.Свыше 3,6 тысяч человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Порядка 4,6 тысяч человек лечатся в больницах, а 20 – в обсерваторах.В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 7 734 коек для больных коронавирусом. В частности, более 4 тысяч обеспечены кислородом, а 857 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, примерно 20% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!