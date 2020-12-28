Председатель нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Ирина Садовникова прокомментировала отчет Глеба Никитина по итогам 2020 года.- Отчет губернатора Нижегородской области за 2020 год дал полную всестороннюю оценку ситуации в регионе. Год был действительно тяжелым и непредсказуемым, в том числе и для субъектов предпринимательской деятельности. Решения о введении региональных мер поддержки бизнеса дали свой результат и повлияли на экономику региона. На сегодняшний день, несмотря на высокую заболеваемость, правительство региона принимает все меры, чтобы не допустить введения очередного локдауна. Это очень важно для сохранения бизнеса и рабочих мест. Хотелось бы отметить, что планы на 2021 год нацелены на развитие Нижегородской области, улучшение качества жизни нижегородцев и повышение инвестиционной привлекательности региона. Это позволит привлечь дополнительные средства в экономику субъекта, - сказала Ирина Садовникова.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!