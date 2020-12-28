Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по экологии и природопользованию Владислав Атмахов прокомментировал итоги уходящего года.- Несмотря на пандемию коронавируса, Нижегородская область продолжала участвовать в серьезных федеральных проектах, связанных с экологией, что очень важно для развития региона. Один из них, который упомянул в своем докладе губернатор Глеб Никитин, - это «Оздоровление Волги», реализуемый в рамках нацпроекта «Экология», - отметил депутат.Он напомнил, что Нижегородская область является по этому проекту регионом-лидером по объему выделенных бюджетных средств и количеству мероприятий.- В рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» с 2019 по 2024 год планируется реализовать 69 мероприятий в 39 муниципальных образованиях. Общий объем финансирования составит более 18 млрд рублей. Сейчас в регионе ведется 30 проектов по модернизации и строительству очистных сооружений. 16 объектов водоснабжения будут введены в эксплуатацию до конца 2020 года, 8 объектов уже являются действующими. Например, в Павловском районе ввели в эксплуатацию 2 объекта. Первый — строительство очистных сооружений закрытого типа в Ворсме, которое велось 14 месяцев. Второй - строительство канализационного коллектора и канализационной насосной станции в деревне Ясенцы. Завершается реконструкция очистных сооружений в р.п. Бутурлино. В будущем собственные очистные сооружения должны появиться в каждом крупном поселке региона. Это позволит многоквартирным домам и учреждениям социальной сферы отказаться от использования ассенизаторских машин, - поделился Владислав Атмахов.- Реализация данного проекта позволит значительно улучшить экологическую обстановку в регионе. Работы по нацпроекту в 2020 году, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, были выполнены в полном объеме. И это очень хороший результат. Считаю, что работа губернатора Глеба Никитина и правительства области в этом направлении заслуживает высокой оценки, - подытожил он.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!