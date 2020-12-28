Начавшаяся неделя встречает нижегородцев резким похолоданием. Так, в ближайшие пару дней установится морозная и снежная погода.Как обещают синоптики, сегодня, 28 декабря, дневная температура составит -12…-11 градусов. Вечером она опустится ещё на пару градусов и достигнет отметки в -13 градусов. А ночью установятся все -14 градусов по термометру и -17 – по ощущениям. При этом ветер будет незначительный, днем его скорость составит 1,8 метра в секунду. В течение всего дня будет идти небольшой снег.А завтра, 29 декабря, температура воздуха днем будет колебаться между -13…-12 градусами, а к ночи составит от -13 до -10 градусов. Отметим, что температура воздуха по ощущению будет -18 на протяжении всего дня. По-прежнему продолжит идти снег.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!