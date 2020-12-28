До Нового года остаются считанные дни, поэтому в последние выходные перед праздником нижегородцы традиционно устремились в супермаркеты закупаться продуктами. Перед кассами магазинов выстроились огромные очереди. Нижегородцы пишут в соцсетях, что им пришлось стоять в кассу по полчаса.«Мы стояли минут тридцать в очереди перед кассой, - пишет Юлия Иванова. – Огромное количество народа, и у всех тележки битком набиты – поэтому так долго».Однако подобная предпраздничная лихорадка происходит каждый год, поэтому многие этому не придают значения.«Обычная ситуация перед Новым годом, последние выходные у людей. Чему удивляться?» - написала Ольга Воронина.Пользователи соцсетей пришли к выводу, что наилучшим вариантом сейчас, чтобы избежать толкучки в магазинах, может стать заказ продуктов с доставкой на дом или поездка в круглосуточный супермакрет поздно вечером или ночью, когда шанс попасть в «пробку» из тележек и покупателей минимальный.