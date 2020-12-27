Библиотеку нового поколения и центр интеллектуального чтения и экспериментальной деятельности «Книга. Интеллект. Личность» открыли в Выксе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.Учреждение заработало на базе городской детской библиотеки в рамках нацпроекта «Культура».- Детская библиотека станет местом интеллектуального развития, профориентации и увлекательного досуга юных читателей, также будет оказываться методическая помощь родителям, - рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.В учреждении значительно обновился книжный фонд и дизайн, появилась новая мебель, интерактивное и мультимедийное оборудование. Кроме того, в библиотеке заработал электронный библиотекарь – робот Элби. Он будет предоставлять информацию о книжных новинках, а также проводить экскурсии и встречи с юными читателями.Также в обновленном помещении библиотеки создали новые площадки и пространства, среди которых секторы приема читателей, сервисных услуг, «Детство» и «Отрочество». Для индивидуальных занятий и отдыха читателей оборудовали лаунж-сектор с рабочими компьютерными местами.Нельзя не отметить, что в библиотеке организована доступная среда для читателей с ограниченными возможностями здоровья.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!