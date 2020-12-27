Руководитель самодеятельной мастерской прикладного творчества «Параскева» Комплексного центра социального обслуживания населения Московского района Нижнего Новгорода Ольга Бочарова удостоена премии Правительства РФ «Душа России». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Нижегородка отмечена за вклад в развитие народного творчества в номинации «Народный мастер».Ольга Бочарова уже много лет популяризует народную культуру и ремесла, в совершенстве владеет такими техниками, как ручное ткачество, традиционная текстильная и авторская кукла, традиционный русский народный костюм, лоскутное шитьё, ручная вышивка и ручное вязание. В мастерскую «Параскева» она пришла в 2001 году. Под ее руководством коллектив не раз становился обладателем гран-при и лауреатом всероссийских фестивалей и конкурсов в области декоративно-прикладного искусства. Работы самого мастера неоднократно представляли страну на зарубежных выставках.По инициативе Ольги Бочаровой в комплексном центре создан музей русского быта «Малая родина». Она является постоянным участником фольклорных экспедиций по сёлам Нижегородской области. Работы мастера хранятся в запасниках Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника, Художественно-педагогического музея игрушки (г. Сергиев Посад), Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова (г. Москва), Музея мировых ремёсел (США), в частных российских и зарубежных коллекциях.В этом году высоких наград удостоены 13 деятелей культуры. Все лауреаты получат по 500 тысяч рублей. Правительственная премия «Душа России» присуждается с 2002 года выдающимся деятелям культуры, отдавшим большую часть жизни народному искусству и народному образованию.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!