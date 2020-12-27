К новогодним праздникам в Кстовском районе залито 19 катков. В частности, пять ледовых площадок расположены в Кстово, ещё 14 находятся в посёлках. Об этом сообщает администрация района.В самом Кстово, например, к зиме на площади Ленина отремонтировали дворовую коробку «Ровесник», на которой проводят детские соревнования по хоккею. Площадку обновили, а вместо старых деревянных бортиков появились новые пластиковые.Лед появился и в хоккейной коробке на спортивной площадке в микрорайоне Приволжский, а также во 2-м микрорайоне и на проспекте Победы. Ещё одно место, где кстовчане могут покататься и поиграть в хоккей, расположено на улице Береговой. Там, каток оборудовали на футбольном поле.Естественно, не стоит забывать и про городской стадион, где пропускная способность составляет около 200 человек. Площадь территории позволяет посетителям находиться на льду, соблюдая все необходимые эпидемиологические требования.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!