В культурно-досуговом центре поселка Мулино состоялось открытие нового кинозала «Звезда» на 70 мест. Из федерального бюджета на эти цели выделили сумму в размере пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.Учреждение выиграло в конкурсе на открытие кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек в рамках нацпроекта «Культура». Мероприятие проводилось Фондом кино.Так, рабочие провели в кинозале косметический ремонт, установили современное кинооборудование, позволяющее смотреть фильмы в 3D-формате.- Кинозал станет любимым местом проведения свободного времени для детей, молодежи и взрослых, - поделился заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович. - Зрители смогут увидеть новые фильмы на современном цифровом оборудовании, а культура становится доступнее даже в небольших населенных пунктах.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!