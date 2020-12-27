По состоянию на 25 декабря 2020 года, свыше 54 тысяч нижегородцев получили выплату пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Об этом сообщает министерство социальной политики Нижегородской области.При этом порядка 114 тысяч заявлений принято к рассмотрению. На сегодняшний день выплата назначена более чем 55 тысячам семей на 67 тысяч детей.Отметим, что всем, кто обратится в течение 2020 года - до 31 декабря включительно - выплата будет назначена с января 2020 года, но не ранее исполнения ребенку 3-х лет.Подать заявку на получение пособий могут малоимущие семьи, чьи доходы не превышают прожиточный минимум за второй квартал предшествующего года (в Нижегородской области - 10 456 рублей).- Все необходимые сведения органы социальной защиты запрашивают самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, - сообщили в министерстве. - В случае отказа, например, в связи с превышением дохода, граждане могут повторно обратиться за пособием после изменения обстоятельств, влияющих на право получения пособия.Напомним, финансовая поддержка семей с детьми — одна из задач нацпроекта «Демография».Подать заявление можно в управление соцзащиты по месту жительства, а также с помощью Единого портала госуслуг. Кроме того, заявления принимают многофункциональные центры.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!