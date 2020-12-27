Смертельное ДТП с участием двух машин произошло сегодня в Шахунском районе. Инцидент произошел в 03:30 ночи на 274 километре трассы «Шахунья-Киров». Об этом сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.Известно, что водитель отечественного автомобиля «ВАЗ» не смог справиться с управлением и выехал на встречку. Следом произошло столкновение с автомобилем «Рено».В результате ДТП водитель и пассажир «ВАЗа» погибли, ещё два человек получили ранения разной степени тяжести.- Детей среди пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.На место происшествия сразу же выехали спасатели, скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов.Главное управление МЧС России по Нижегородской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге: «Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей».\\"Комсомольская правда\\" в Нижнем Новгороде\\" выражает соболезнования родным и близким погибших.Напомним, накануне в Кстовском районе лоб в лоб столкнулись две «Газели».К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!