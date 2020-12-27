За последнюю неделю в Нижегородской области подешевел сахар, белокочанная капуста, гречневая крупа и подсолнечное масло. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.- По данным службы статистики, за период с 14 по 21 декабря в Нижегородской области средняя цена на сахар снизилась на 4,3 %, на белокочанную капусту – на 3,4%, на гречневую крупу – на 3,3%, на подсолнечное масло – на 1,2 %, - говорится в сообщении. – Кроме того, в регионе снизились цены на свинину, пшеничную муку высшего сорта, вермишель и пшено.Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин указывал на необходимость усилить контроль за ценами на товары первой необходимости и важность нижегородского УФАС в этом процессе.- Необоснованное завышение цен недопустимо, - подчеркнул глава региона.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!