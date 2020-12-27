Заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель депутатского объединения партии «Единая России» Евгений Костин оценил те позитивные изменения, которые происходят в последние годы в областном центре:- В нашем регионе уже несколько лет реализуется Программа поддержки местных инициатив (ППМИ), благодаря которой нижегородцы сами выбирают те проекты, которые хотят осуществить на своей территории. Это закреплено даже в Уставе области, что по данной программе определенная часть средств распределяется только с учетом мнения жителей. И я знаю, что губернатор Глеб Никитин также горячо поддерживает идею инициативного бюджетирования, о чем он говорил, в частности, в своем отчетном докладе при подведении итогов 2020 года.Нижний Новгород и в прошлом году, и в нынешнем участвовал в ППМИ. В следующем году сумма финансирования, однозначно, будет больше, и я надеюсь, что еще больше нижегородцев будут активно к этой программе присоединяться. В первую очередь, это позитивно отразится на благоустройстве внутридворовых проездов и придомовых территорий – это то, до чего руки, по большому счету, не доходили почти десять лет. И очень здорово, что жители тоже активно вовлекаются в этот процесс, и именно их мнение является решающим в том, как будет выглядеть родной двор, где будут гулять дети, насколько комфортной, безопасной и ухоженной будет территория рядом с домом.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!