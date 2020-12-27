По данным на 27 декабря, общее число жертв от коронавируса в регионе достигло 1 583 человек. К сожалению, за последние сутки умерло ещё пятнадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.Кроме того, сейчас Нижегородская область занимает 30-е место в стране по числу случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч жителей.Губернатор рассказал, что в регионе в 3 раза перевыполнен план по развертыванию коек для больных COVID-19.- На сегодня у нас уже более 7 700 коек, почти 1000 коек мы готовы развернуть менее чем за 10 дней, - подчеркнул Глеб Никитин.Напомним, что в Нижегородской области идёт запись на добровольную вакцинацию от коронавирусной инфекции. В первую очередь прививку смогут сделать медицинские и социальные работники, учителя и волонтеры.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!