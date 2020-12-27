По данным на 27 декабря 2020 года, число выздоровевших в Нижегородской области за прошедшие сутки составило 420 человек, а общее количество достигло 60 406 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.Отметим, что в регионе за последние сутки было выявлено 499 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 67 812 человек.В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский и Ленинский район, а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе.Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске, на Бору, в Павловском, Балахнинском, Городецком и Выксунском районе.Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!