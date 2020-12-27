Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков прокомментировал отчет губернатора за 2020 год. Он подчеркнул, что глава региона подробно затронул разные аспекты жизни.- В частности, хочется остановиться на дорожной сфере. Мы знаем, что в настоящее время на территории области реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого осуществляется строительство, ремонт и реконструкция региональных дорог. На финансирование проекта в областном бюджете 2020 года предусмотрено более 8 млрд рублей. В целях достижения в 2020 году целевых показателей реализации нацпроекта по приведению в нормативное состояние 35,4% автомобильных дорог регионального значения и 78,59% дорог сети городских агломераций был запланирован ремонт 195 объектов общей протяженностью более 880 км, что на 124 км больше протяженности отремонтированных автомобильных дорог в 2019 году. На сегодняшний день все 195 объектов введены в эксплуатацию. И это хороший результат. По объемам выполненных работ Нижегородская область два года подряд (в 2019-м и 2020 году) занимает лидирующие позиции сводного рейтинга субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации национального проекта, уступая лишь Московской области, - сказал Владимир Солдатенков.Он отметил, что важна разработка последовательных действий, направленных на решение ключевых проблем в сфере организации транспортного обслуживания, таких как, высокий уровень износа подвижного состава и недостаточно высокое качество обслуживания населения.- Отдельно стоит сказать о том, что в этом году был сдан такой крупный объект дорожной инфраструктуры, реализованный в регионе в рамках нацпроекта, как участок дороги Неклюдово – Золотово. Обращаю внимание на то, что завершение строительства объекта произведено досрочно, в 4 квартале 2020 года. Эта дорога очень значима для области, она позволяет решить острую проблему транспортных заторов в направлении северных районов региона. Кроме того, продолжается строительство еще двух крупных объектов: транспортной развязки в районе деревни Ольгино и реконструкция автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярской со строительством транспортной развязки в разных уровнях в Сормовском районе Нижнего Новгорода, - добавил депутат.- В завершение стоит отметить, что одной из важнейших задач уходящего года стало неукоснительное, своевременное и качественное выполнение национальных проектов, которые направлены в первую очередь на реальное повышение качества жизни населения. Исполнение этой ответственной работы стало возможным благодаря максимальной мобилизации губернатора и правительства области, - подчеркнул Владимир Солдатенков.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!