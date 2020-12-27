В Чкаловске приступили к строительству второго судна на подводных крыльях «Метеор 120Р». Возрождением легендарного судна занимается АО «ЦКБ по СПК имени Ростислава Алексеева». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.- Это знаковое событие для судостроения не только нижегородского региона и нашей страны, но и всего постсоветского пространства. Раньше эти суда были широко распространены и хорошо зарекомендовали себя как надежные и экономичные и в России, и за рубежом, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Проектирование и строительство таких судов, как «Валдай 45Р» и «Метеора 120Р», обеспечивают развитие судостроения и туризма в регионе. Так, например, «Валдай» в этом году ходил в обе стороны по маршрутам Нижний Новгород – Городец и Нижний Новгород – Макарьево. За время навигации речное судно перевело свыше 2,2 тысячи человек, а спрос на билеты был очень высоким.В настоящее время чкаловское предприятие наращивает темпы производства, сохраняя высокое качество. Известно, что новое судно подойдет для эксплуатации на всех полноводных реках России- Нижегородские судостроительные предприятия стабильно набирают и успешно выполняют новые заказы. Крупнейшие компании отрасли имеют заказы вплоть до конца 2022 года, что говорит об их востребованности и свидетельствует о высоком профессионализме сотрудников, - отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.Как рассказал гендиректор АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева» Сергей Итальянцев, уже к 2022-му предприятие планирует выпускать по семь «Валдаев» и одному «Метеору» в год.Справка:Длина «Метеора 120Р» - почти 36 метров, а ширина – около 10 м. Средняя скорость хода судна – 65 км/ч, дальность хода – 600 км, максимальная продолжительность рейса – 8 часов. Новый «Метеор» сможет вмещать до 120 пассажиров при экипаже всего 6 человек.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!