В преддверии Нового года в Богородском районе стартовала акция по доставке подарков для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Активисты Совета по правам женщин округа доставляют подарки прямо на дом. Об этом сообщает администрация муниципального округа.Накануне было закуплено примерно 2 тысячи новогодних подарков. В частности, для детей подготовили развивающие игры и книги, куклы и машинки, смарт-устройства и наборы для творчества, лыжи, коньки.Участие в этом мероприятии также принял глава округа Александр Сочнев. Он вручил подарки детям семье Святовых: шестикласснику Сергею и годовалому Даниилу. Ребята получили большой конструктор «Лего», машину на радиоуправлении и санки.- Всегда приятно дарить подарки, а тем более детям. Они верят в сказку, и наша задача - как можно дольше сохранить в них это чувство, - подчеркнул Александр Сочнев.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!