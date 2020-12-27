Глава Дзержинска Иван Носков прокомментировал итоги работы губернатора Нижегородской области в 2020 году.- Успешное развитие региона возможно только при условии успешного развития входящих в него муниципалитетов. Губернатор Глеб Никитин прекрасно это понимает, поэтому в течение года он уделяет внимание каждому муниципалитету, в том числе, конечно, Дзержинску, - рассказывает Иван Носков. - Серьезной мерой поддержки муниципалитетов являются региональные целевые программы, в рамках которых выделяются средства на самые необходимые нужды городов и районов: ремонт и строительство дорог, общественных пространств, объектов социальной сферы.- Кроме того, благодаря участию Нижегородской области в федеральных программах растет и финансовая поддержка муниципалитетов, что также позволяет им развиваться, повышать свою привлекательность для инвесторов и туристов. А это, в конечном итоге, сказывается на благосостоянии каждого жителя, - подчёркивает глава Дзержинска.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!