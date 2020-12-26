В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в связи с пожаром на улице Березовской. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.- По версии следствия, утром 26 октября в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома на улице Березовской произошел хлопок с последующим возгоранием, - В результате происшествия погибла 54-летняя женщина. По предварительным данным, она была инвалидом и стояла на учете у психиатра.Следователи продолжают работать на месте происшествия и разбираться в обстоятельствах трагедии.- Уже назначен целый ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, пожарно-техническая и иные криминалистические экспертизы, - рассказали следователи.Ранее мы писали, что жильцов пострадавшего дома уже начали впускать в их квартиры. Исключением – стали девять квартир. Имущество там охраняют сотрудники правоохранительных органов.