Жильцов горевшего многоквартирного дома на улице Березовской в Нижнем Новгороде начали пускать в свои квартиры. Об этом сообшил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - В Нижнем Новгороде завершилось заседание городской комиссии по ЧС, созванное после пожара в многоквартирном доме, - отметил Юрий Шалабаев. - По ее итогам было принято решение пустить жильцов в их квартиры. Исключение составляют девять квартир. Всем, кто обратился за временным жильем, оно будет предоставлено. Квартиры, куда жильцов не пустили, возьмут под охрану. Напомним, пожар в многоквартирном доме на улице Березовской произошел сегодня утром. В результате пожара погибла одна женщина.