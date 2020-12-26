По последним данным на 26 декабря, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 19 жителей. Таким образом был поставлен новый антирекорд по смертности от вируса. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 1 568 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.Напомним, ранее \\"Комсомолка\\" сообщала, что Нижегородская область опустилась на 30 место в стране по уровню заболеваемости коронавирусом. Для сравнения, в мае регион находился на 13-м месте в России. Такие данные озвучил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своего ежегодного отчёта.– Мы осторожно надеемся, что ситуация с заболеваемостью стабилизируется, – сказал тогда Глеб Никитин. – Мы обеспечили хороший уровень выявления коронавирусной инфекции: делаем по 12-15 тысяч тестов в сутки, что в три раза выше, чем в среднем в Приволжском федеральном округе. И в три раза больше, чем в первую волну COVID-19 в нашем регионе.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!