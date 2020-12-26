В Нижегородском регионе зарегистрировано около 28,4 тысячи самозанятых жителей. Для них с 1 января этого года действует специальный \\"налог на профессиональный доход\\" в соответствии с ФЗ \\"О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима \\"Налог на профессиональный доход\\". Информацией об этом поделился заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.— Оформление статуса \\"самозанятый\\" — это прежде всего легализация предпринимательской деятельности. Кроме того, одно из преимуществ специального налогового режима в том, что платить налог надо только с доходов. Ставка небольшая — от 4% до 6 % с поступлений от физлиц или юрлиц и ИП соответственно. Если сделок не было, платить налог не придётся, — пояснил Андрей Саносян.А также замгубернатора отметил, что для самозанятых предусмотрены федеральные и региональные меры поддержки.— Важно, что в период пандемии самозанятые могли получать региональные меры поддержки в виде субсидий на зарплату и оплату коммунальных услуг в размере 100%. На сегодняшний день такую поддержку из областного бюджета получило более 200 самозанятых на сумму более 10 миллионов рублей, — рассказал Андрей Саносян.Более того, нижегородский Минпром разработал специальный льготный микрозаем \\"Антикризис\\" под 1%-6% годовых, который выдаёт \\"Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области\\".К федеральным мерам поддержки относится программа \\"1764\\" — это льготное кредитование по ставке не выше 8,5% годовых. На сегодня более 20 нижегородских банков работает по ней.Андрей Саносян добавил, что самозанятие, помимо прочего, могут выбирать, делать им отчисления в Пенсионный фонд или нет.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!