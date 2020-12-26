Стало известно, что за медицинской помощью обратились женщина и ребёнок — жильцы дома № 87 по улице Берёзовской Московского района Нижнего Новгорода, где сегодня случился пожар. Напомним, в результате трагедии погибла одна женщина. Спасаясь от огня, она выпрыгнула в окно шестого этажа.Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, женщина с ребёнком незначительно надышались дымом. Госпитализация им не требуется. После осмотра медиков их оставили на амбулаторном лечении. Состояние двоих удовлетворительное.Напомним, по предварительным данным, одна из квартир загорелась во время ремонта. Видео горевшего дома опубликовали ранее спасатели.По данным администрации Нижнего Новгорода, в ближайшее время состоится заседание комиссии по ЧС. Уже сейчас специалисты строительной организации осматривают пострадавший дом, чтобы оценить его состояние.Поначалу очевидцы сообщали о взрыве бытового газа в этом доме. Однако впоследствии информация не подтвердилась. Как оказалось, тот хлопок, о котором рассказывали местные жители, произошёл из-за полопавшихся окон.Глава региона Глеб Никитин поручил обеспечить жильцов пострадавшего дома всем необходимым. Сейчас для них уже организован пункт временного размещения в ближайшей школе.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!