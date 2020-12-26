Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, службам быстрого реагирования администрации Нижнего Новгорода и региональному Минздраву оперативно принять все необходимые меры для оказания требуемой помощи жильцам горевшего сегодня дома № 87 по улице Берёзовской Московского района города.На месте ЧП работают службы быстрого реагирования. Замгубернатора Дмитрий Краснов выехал на место в том числе.Напомним, ранее мы сообщали, что в многоквартирном доме на улице Берёзовской загорелась квартира на шестом этаже. Точные причины возгорания ещё не установлены. Предположительно трагедия случилась вследствие ремонтных работ. К сожалению, погибла одна женщина. Она разбилась, выпрыгнув из окна.Для других жителей дома организовали пункт временного размещения в ближайшей школе № 178.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!