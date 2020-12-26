— С инициативой губернатора работа по проблемным дольщикам наконец-то сдвинулась с мёртвой точки. В начале 2020 года компания «Выбор-ННДК» достроила и ввела в эксплуатацию «замороженный» жилой комплекс «Зеркало-2». В результате 53 «обманутых» дольщика получили ключи от квартир, которых ждали более 10 лет. Это был первый в России случай, когда объект-долгострой, оставшийся в наследство городу после недобросовестного застройщика, ввела в эксплуатацию другая строительная компания в рамках компенсации произведённых затрат другим земельным участком, предоставленным аренду инвестору. И такое стало возможным благодаря инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина об участии региона в такого рода пилотном проекте, — отметил генеральный директор Нижегородской девелоперской компании, председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов.По его словам, в результате у региона появился рабочий механизм, интересный для всех сторон, участвующих в этом процессе: город избавляется от «проблемного объекта», люди въезжают в свои долгожданные квартиры, инвестор-застройщик получает территорию под будущее строительство на выгодных условиях. И всё это без привлечения бюджетных средств.— В тесном контакте правительства Нижегородской области, депутатского корпуса, рабочих групп межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов граждан и президиума генсовета «Единая Россия» по защите прав вкладчиков и дольщиков удалось решить важные вопросы и достигнуть положительных результатов: стройки возобновляются, долгостроев становится всё меньше, добросовестные застройщики создают новые современные микрорайоны, повышая темпы ввода жилья в регионе, — добавил Михаил Иванов.Среди важных событий 2020 года он также отметил большую работу по подготовке к 800-летию города.— Наверное, впервые за новейшую историю города проводятся настолько масштабные преобразования общественных пространств – парков, скверов, площадей, набережных. В перечень объектов, благоустраиваемых к юбилейной дате по программе «Среда 800», вошло 33 адреса. Кроме того, более 40 общественных пространств ежегодно, начиная с 2019 года, приводятся в порядок в рамках программы по формированию комфортной городской среды, — сказал депутат городской Думы.По словам Михаила Иванова, важно, что программа «Среда 800» сосредоточена на исторической части города и его знаковых местах.— В 2020 году благоустроены площадь перед канатной дорогой, сквер имени Свердлова на Большой Покровской и площадь Маркина. И такая обширная программа преобразований стала возможна благодаря Глебу Никитину, который нашёл для этого возможности, в первую очередь, финансовые – смог привлечь в наш регион значительный объём федеральных средств. Город стал меняться к лучшему, повышается качество, комфорт и безопасность городской среды. Работы производились в каждом районе города и будут продолжены и в 2021 году, — заключил депутат.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!