Для жителей дома № 87 по улице Берёзовской Московского района Нижнего Новгорода, где сегодня случился жуткий пожар и погибла женщина, организовали пункт временного размещения в ближайшей школе № 178. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.Пострадавшие доставляются в пункт временного размещения, а к дому прибыли два автобуса для обогрева людей. В том числе организовано питание.В ближайшее время проведут заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Нижнего Новгорода. В настоящий момент специалисты строительной организации осматривают горевший жилой дом, чтобы оценить его состояние.Пресс-служба регионального правительства напоминает, что губернатор Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, областному Минздраву и службам быстрого реагирование городской администрации принять оперативные меры по оказанию необходимой помощи пострадавшего дома № 87.Ранее мы сообщали, что ЧП произошло предположительно при ремонте. Поначалу местные жители решили, что возгорание произошло из-за взрыва газа, когда услышали, как вылетали стёкла.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!